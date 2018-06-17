У нашей сборной серьезные кадровые проблемы

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в оставшихся матчах домашнего Чемпионата мира по футболу из-за травмы. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

"Алан Дзагоев не летит с командой на игру [против Египта] в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации", – говорится в сообщении.

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Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург.

Он останется в Москве для продолжения реабилитации.

После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации. pic.twitter.com/6Kiikv6mZd — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

По возвращению в Петербург врачи оценят состояние игрок и примут решение о плане его лечения и восстановления.

С вероятностью почти 100% можно сказать, что групповой этап Россия завершит без Дзагоева, что уже подтвердил сам футболист. Однако он добавил, что не теряет надежду на то, что ему удастся сыграть в плей-офф, если Россия туда выйдет.

"Надеюсь, что я еще успею сыграть. Очень надеюсь. Если выйдем в 1/8 финала, то шансы есть. Когда врачи сообщили, что есть такая вероятность, это стало своего рода лучиком света", – сказал Дзагоева "Спорт-Экспрессу".

Он признался, что травма стала для него настоящим ударом. Его чувства сейчас, пожалуй, разделяют все российские болельщики, поскольку Дзагоев один из немногих креативных футболистов в составе, который активно участвует в атаке и зачастую способен принять неординарное решение, поставив тем самым в тупик соперника.

Стоит отметить, что матч против Египта станет для нашей команды во многом определяющим. Поражение от африканской сборной может поставить жирный крест на перспективах подопечных Черчесова, поскольку в заключительном туре нам будет противостоять фаворит группы Уругвай, а Египту – одна из слабейших сборных на ЧМ Саудовская Аравия.

Между тем, накануне появились неприятные новости для нас и приятные – для Египта. Лидер египтян нападающий Мохаммед Салах полностью оправился от травмы и готов выйти на поле, сообщается на сайте английского "Ливерпуля", за который выступает форвард.























