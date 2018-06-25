В ДТП погиб российский хоккеист

Спортсмену было всего 32 года

Бывший хоккеист тольяттинской "Лады" Сергей Огородников разбился в аварии на водном мотоцикле. Спортсмену было всего 32 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Огородников, кроме "Лады", выступал за московское "Динамо", новокузнецкий "Металлург", "Автомобилист" из Екатеринбурга и столичный ЦСКА. В последнем сезоне Сергей играл за клуб из Польши.