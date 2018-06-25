Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Предсказан итог матча сборных России и Уругвая

Игра пройдет сегодня в Самаре. Местные власти даже объявили выходной

Обе команды уже вышли в 1/8 финала. Однако их поединок от этого будет не менее интересным, так как по его результату решится, какое место в группе они займут. Итог матча трудно угадать, но кое-что уже известно.

Назван победитель сегодняшнего матча. Самарская коза-предсказательница Забияка указала на нашу сборную.

Да и у самих россиян настрой только на победу. "Наш соперник в одной восьмой – Испания или Португалия. Но подстраиваться под итог игр этих сборных не будут. Продолжат играть в свой футбол, такой, который показали в двух предыдущих триумфальных матчах", – сказал "Пятому каналу" советский футболист, мастер спорта СССР Дмитрий Баранник.

Вечером станет понятно, куда поедет на следующую игру наша команда. Первое место в группе отправит футболистов российской сборной в Сочи, второе – вернет в Москву. И, скорее всего, болельщикам пора собираться на юг.


.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россию утопят в пальмовом масле

Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу

Россию и Украину ждет новый Чернобыль

Советское наследие уничтожит миллионы человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей