Предсказан итог матча сборных России и Уругвая

Игра пройдет сегодня в Самаре. Местные власти даже объявили выходной

Обе команды уже вышли в 1/8 финала. Однако их поединок от этого будет не менее интересным, так как по его результату решится, какое место в группе они займут. Итог матча трудно угадать, но кое-что уже известно.

Назван победитель сегодняшнего матча. Самарская коза-предсказательница Забияка указала на нашу сборную.

Да и у самих россиян настрой только на победу. "Наш соперник в одной восьмой – Испания или Португалия. Но подстраиваться под итог игр этих сборных не будут. Продолжат играть в свой футбол, такой, который показали в двух предыдущих триумфальных матчах", – сказал "Пятому каналу" советский футболист, мастер спорта СССР Дмитрий Баранник.

Вечером станет понятно, куда поедет на следующую игру наша команда. Первое место в группе отправит футболистов российской сборной в Сочи, второе – вернет в Москву. И, скорее всего, болельщикам пора собираться на юг.





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