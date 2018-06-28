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Вратарь сборной оскорбил россиян

Андрей Лунев. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
По его мнению, фанаты тихо сидят на трибунах и не подбадривают футболистов

Вратарь сборной России Андрей Лунев считает, что болельщики плохо поддерживали игроков в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии.

"Именно поддержка трибун в матче с саудовской командой вызвала у меня недопонимание, поскольку в Санкт-Петербурге болельщики поддерживали качественнее", – цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в 1/8 финала команде требуется большая поддержка от родных трибун. По мнению Лунева, сборная сможет победить испанцев с помощью самоотдачи и полной концентрации.

Напомним, Россия впервые в истории сыграет в 1/8 финала с Испанией на стадионе "Лужники" в Москве 1 июля.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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