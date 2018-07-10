Роналду сбежал в туринский "Ювентус"

Нападающий сборной Португалии попрощался с Испанией

Португальский форвард Криштиану Роналду покидает мадридский ФК "Реал" и переходит в "Ювентус" (Турин). Об этом сообщает RNS со ссылкой на испанский клуб.

Трансфер в "Ювентус" состоялся по "воле и просьбе" 33-летнего португальского футболиста. "Реал" поблагодарил Роналду, отметив, что он является "лучшим в мире".

Между тем, туринский клуб пока не объявил о переходе звездного португальца, однако стало известно, что "Ювентус" заплатил за него €105 млн. По информации западных СМИ, зарплата футболиста составит €30 млн в год.

Сегодня пройдет первый полуфинал. На стадионе Санкт-Петербурга Франция встретится с Бельгией. 11 июля в Москве сыграют Хорватия и Англия. А победители сразятся в финале 15 июля на столичном стадионе "Лужники", напоминает портал URA.RU.

