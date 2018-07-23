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Россия примет еще один ЧМ

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Schatz
Это произойдет в ближайшие 20 лет

С финального матча чемпионата мира по футболу в России прошло уже больше недели, однако игроки сборных не могут забыть идеальную организацию турнира и предрекли нашей стране проведение еще одного мундиаля в ближайшее время. Об этом заявил экс-вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос.

"Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу. В ближайшие 20 лет", – цитирует его газета "Известия".

При этом Кампос подчеркнул, что до сих пор находится под впечатлением от прошедшего турнира, и добавил, что россияне жили футболом на протяжении целого месяца.

Напомним, что чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, которая в финале разгромила Хорватию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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