Известная фигуристка впала в отчаяние после травмы

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Золотая медалистка сочинской Олимпиады-2014 призналась поклонникам в своих проблемах.
"Я надеюсь я смогу справиться со всем,что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... а надо вообще мне все это?! А Для чего?! Когда состояние твое на гране срыва... слова успокоения это одно... знаю,что все будет хорошо! Ля-Ля-Ля тополя... Но то,что твориться внутри меня... не знает никто", – эмоционально написала Аделина на своей страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
«Бог любит троицу!» я надеюсь я смогу справиться со всем,что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... а надо вообще мне все это?! А Для чего?! Когда состояние твое на гране срыва... слова успокоения это одно... знаю,что все будет хорошо! Ля-Ля-Ля тополя... Но то,что твориться внутри меня... не знает никто 😑
Сотниковой 21 год, 4 года назад на Олимпийских играх в Сочи спортсменка завоевала первую в российской истории высшую награду в женском одиночном фигурном катании. Из-за травмы Аделина пропустила зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане и не выступала в соревнованиях в прошлом сезоне.
Сейчас спортсменка тренируется у Евгения Плющенко. Она начала работать с ним в апреле 2017 г., уйдя от своей наставницы Елены Буяновой (Водорезовой), которая и привела ее на олимпийский пьедестал.
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