Фигуристка переживает тяжелые времена

В последнее время о ее успехах на льду почти не слышно. Аделина не любит говорить о личной жизни и планах на будущее, но на днях она пожаловалась на нервное истощение.

"Я надеюсь, смогу справиться со всем,что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... Когда состояние твое на гране срыва... слова успокоения – это одно... Но то,что твориться внутри меня... не знает никто", – поделилась Сотникова в Instagram.

Нервный срыв произошел у фигуристки из-за проблем в личной жизни, решили некоторые поклонники. В 2016 г. Аделина рассталась с возлюбленным, который ей изменял.

Девушка слишком болезненно переживала разрыв. Позже стало известно, что у спортсменки появился новый сердечный друг, но она предпочла карьеру свиданиям.

Нынче Сотникова не комментирует слухи о своих романах. Она редко бывает на светских мероприятиях и почти не дает интервью. Все свободное время Аделина проводит на коньках.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 22 Июл 2018 в 11:12 PDT

И карьерные проблемы могли привести к моральному истощению спортсменки, заявили фолловеры. Ведь после ухода от тренера Елены Буяновой к Евгению Плющенко фигуристка почти не участвовала в крупных соревнованиях. Девушка может окончательно потерять спортивную форму и больше не достигнет блестящих результатов на льду, заволновались поклонники.

Аделина молчит, на вопросы о своей неоднозначной записи в соцсети она не ответила. Может, Сотникова уже преодолела кризис, и грустные мысли не помешают фигуристке в ближайшее время выйти на лед и завоевать новые награды, предположили фанаты.

Спортсменка дважды становилась чемпионкой Европы. На Играх в Сочи она стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. К сожалению. Аделина пропустила сезон 2017 – 2018, так как после тяжелой травмы не смогла восстановиться, напоминает URA.RU.