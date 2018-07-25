Известный российский теннисист завершил карьеру

Спортсмен объявил об этом на турнире в Америке

Российский теннисист Михаил Южный решил завершить свою карьеру в спорте. Об этом он рассказал после победы в 1/16 финала турнира в Атланте.

"Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере", – приводит его слова Twitter-аккаунт US Open.

Южный дважды выигрывал кубок Дэвиса, а также побеждал в десяти турнирах ATP.