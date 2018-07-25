Игрок "ЦСКА" Головин переходит в "Монако"

Восходящая звезда российского футбола уходит после успешного выступления на ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Александр Головин будет продолжать свою карьеру в клубе, Вице-президент клуба Вадим Васильев рассказал, что 26 июля игрок прибудет в Монако, чтобы пройти медицинское обследование.

"Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение", – приводит слова Васильева Sport24.

Он добавил, что ранее российский спортсмен рассматривал варианты перехода в "Челси" и "Ювентус".

22-летний Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В его активе 16 голов в 125 матчах за команду, напоминает RT.

