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Игрок "ЦСКА" Головин переходит в "Монако"

Восходящая звезда российского футбола уходит после успешного выступления на ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Александр Головин будет продолжать свою карьеру в клубе, Вице-президент клуба Вадим Васильев рассказал, что 26 июля игрок прибудет в Монако, чтобы пройти медицинское обследование. 

"Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение", – приводит слова Васильева Sport24.

Он добавил, что ранее российский спортсмен рассматривал варианты перехода в "Челси" и "Ювентус". 

22-летний Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В его активе 16 голов в 125 матчах за команду, напоминает RT

Валентина МАЙОРОВА
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