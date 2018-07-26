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ФБР сделало предложение Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Боец смешанных единоборств заинтересовал американские спецслужбы

Российский спортсмен Федор Емельяненко рассказал, что в Чикаго с ним общался агент ФБР.

По его словам, сотрудник организации предложил ему помощь.

"Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему", – цитирует Емельяненко РИА "Новости".

При этом спортсмен подчеркнул, что не знает, с чем связан неожиданный визит агента. Однако газета The Telegraph предположила, что причиной интереса к Федору со стороны ФБР является то, что организатором соревнований, на которых он выступал, была бывшая компания Трампа. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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