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Российский спортсмен Федор Емельяненко рассказал, что в Чикаго с ним общался агент ФБР.
По его словам, сотрудник организации предложил ему помощь.
"Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему", – цитирует Емельяненко РИА "Новости".
При этом спортсмен подчеркнул, что не знает, с чем связан неожиданный визит агента. Однако газета The Telegraph предположила, что причиной интереса к Федору со стороны ФБР является то, что организатором соревнований, на которых он выступал, была бывшая компания Трампа.
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