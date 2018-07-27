Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ВФЛА не восстановили в правах

Организация не выполнила требования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом рассказал глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсон.

Он отметил, что ВФЛА до сих пор не выполнила все необходимые требования.

"Для полного восстановления нужно добиться ещё большего прогресса", – цитирует его RT.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Ранен глава ДНР

В Незалежной сделали громкое заявление

Германия защитила РФ от нападок Трампа

В Берлине рассказали, почему Кремль не превратит поставки газа в "политическое оружие"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей