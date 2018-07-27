ВФЛА не восстановили в правах

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом рассказал глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсон.
Он отметил, что ВФЛА до сих пор не выполнила все необходимые требования.
"Для полного восстановления нужно добиться ещё большего прогресса", – цитирует его RT.
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