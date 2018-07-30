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Олимпийская чемпионка умерла загадочной смертью

Ей было всего 38 лет

Известная норвежская спортсменка Вибеке Скофтеруд скончалась в минувшие выходные по неустановленной причине. 

По информации телеканала NRK, она перестала выходить на связь с вечера субботы, 28 июля. В результате поисков ее обнаружили на одном из островов на юге страны. Она лежала без сознания возле своего гидроскутера. Ей попытались оказать помощь, однако 38-летняя лыжница умерла.

По предварительной версии полиции, в момент произошедшего Скофтеруд была одна, но что стало причиной инцидента, пока не ясно.

Вибеке Скофтеруд – победительница в эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде-2010. Кроме того, она завоевывала золото в лыжах на чемпионатах мира в 2005 и 2011 годах. 

Вера СВЕТЛОВА
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