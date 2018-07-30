Екатеринбург планирует провести Универсиаду-2023

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Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады-2023. Об этом рассказал директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов.
По его словам, этот турнир станет отличным подарком городу к 300-летнему юбилею, передает URA.RU.
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