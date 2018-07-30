Екатеринбург планирует провести Универсиаду-2023

Заявка со стороны города уже подана

Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады-2023. Об этом рассказал директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов.

По его словам, этот турнир станет отличным подарком городу к 300-летнему юбилею, передает URA.RU.