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Медведева поплатилась за отъезд за рубеж

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Спортсменку обвинили в предательстве из-за поста в соцсети на другом языке

Фигуристка Евгения Медведева продолжает готовиться к новому сезону. Тренировки проходят в Канаде под руководством Брайана Орсера. Спортсменка, несмотря на сложный график, находит время, чтобы порадовать своих поклонников фото в Instagram. Однако ее последняя публикация вызвала недовольство у фанатов.

Медведева подписала свою фотографию, на которой она пьет японский напиток, на английском языке. "По-русски писать уже не модно", – возмутились пользователи. Некоторые посоветовали ей писать на русском или хотя бы на двух языках, так как она выступает за Россию и большая часть ее поклонников именно из этой страны.

Kicking off the new season with this Japanese famous drink! It tastes great @rivaland_ojyosamakouso #diet #enzyme

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

"Действительно. Можно писать на двух языках – на своем родном русском языке, раз уж ты за Россию выступаешь и на международном английском", – предложила подписчица в комментариях.

Однако нашлись и те, кто пожелал Евгении дальнейших успехов и отметил ее достижения в изучении английского. "Английский пришлось подтянуть, но результат уже виден. Писать в инстаграме стала без ошибок", – отметили пользователи.

Напомним, что Медведева отказалась от своего наставника Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренируется под руководством Брайана Орсера. Несмотря на это фигуристка продолжит выступать за Россию на международных турнирах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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