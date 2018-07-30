Умерла чемпионка мира по гандболу

Спортсменке был всего 41 год

Трехкратная чемпионка России, обладательница кубка мира по гандболу Елена Паршкова умерла на 42-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Отмечается, что причиной стала онкология. Елене нужна была срочная операция в Израиле, однако она так и не успела улететь за границу.

Паршкова выступала за тольяттинскую "Ладу". В 2001 году выиграла золото на чемпионате мира в Италии.