Трамп унизил звезду американского баскетбола

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Президент США Дональд Трамп вызывает бурные эмоции не только у других политиков, но и у спортсменов. Баскетболист Леброн Джеймс обвинил политика в использовании национального спорта в своих интересах. Трамп не стал сдерживаться и на своей странице в Twitter жестко высказался в адрес атлета.
"Леброн Джеймс был только что опрошен самым тупым человеком на телевидении, Доном Лемоном. Он заставил Леброна выглядеть умным, что нелегко сделать. Мне нравится Майк! (Майкл Джордан)" – написал он.
Напомним, что после избрания Трампа главой государства многие звезды спорта отказались встречаться с ним и резко высказывались в его адрес.
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