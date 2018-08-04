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Трамп унизил звезду американского баскетбола

Фото: GLOBAL LOOK press/ Oliver Contreras
Политик не стал сдерживаться в выражениях

Президент США Дональд Трамп вызывает бурные эмоции не только у других политиков, но и у спортсменов. Баскетболист Леброн Джеймс обвинил политика в использовании национального спорта в своих интересах. Трамп не стал сдерживаться и на своей странице в Twitter жестко высказался в адрес атлета.

"Леброн Джеймс был только что опрошен самым тупым человеком на телевидении, Доном Лемоном. Он заставил Леброна выглядеть умным, что нелегко сделать. Мне нравится Майк! (Майкл Джордан)" – написал он.

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Напомним, что после избрания Трампа главой государства многие звезды спорта отказались встречаться с ним и резко высказывались в его адрес.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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