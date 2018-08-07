Украинец вступился за российских спортсменов

Политические отношения между странами никак не влияют на дружбу атлетов из двух государств

Украинец Марьян Закальницкий поддержал российских ходоков, которых не допустили на чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом он рассказал в интервью сразу после победы на дистанции 50 километров.

Он признался, что россияне являются лидерами в этом виде спорта, поэтому без них соревноваться уже не так интересно.

"Мне было бы приятно выступить, побороться и победить со всеми сильнейшими. Хотелось бы проверить свои силы в споре с ними (с россиянами)", – цитирует его "Спорт-экспресс".

Закальницкий подчеркнул, что надеется на быстрое оправдание наших спортсменов. По его словам, наказывать нужно только тех, кто действительно применял допинг, а все "чистые" атлеты должны выступать на турнирах.