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Плохая еда не помешала Ефимовой взять второе "золото"

Фото: GLOBAL LOOK press/ Michael Kappeler
Прославленная спортсменка блестяще справилась с трудностями

Россиянка Юлия Ефимова 7 августа победила на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по плаванию в Глазго. Дистанцию Юлия прошла за 2 мин. 21,31 секунды, существенно опередив взявшую второе место Джессику Валь Монтеро из Испании (ее результат – 2 мин. 23,02).

Это вторая золотая медаль россиянки на турнире: ранее она выиграла стометровку брассом, а также завоевала второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров. На пресс-конференции после победного заплыва спортсменка поделилась своими впечатлениями от чемпионата.

"В принципе все тут достаточно хорошо, автобусы ходят по расписанию. Единственное, еда отвратительная, а так все нормально. Кормят тут какими-то сухими макаронами без ничего, приходится их заливать майонезом и кетчупом, так их хоть как-то можно съесть. И мясо тут какое-то жесткое и невкусное", – приводит ТАСС слова Ефимовой.

Юлия пожаловалась, что спортсмены не могут даже заказать еду из кафе, так как ничего вокруг не работает. Остается только порадоваться, что невкусные обеды не помешали пятикратной чемпионке мира выиграть два золота в Глазго, и пожелать ей дальнейших успехов: Юлии предстоит заплыв на дистанции 50 м брассом и в комбинированной эстафете.

Валентина МАЙОРОВА
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