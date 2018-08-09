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"Уфа" стартовала в Лиге Европы с победы

В первом матче побежден люксембургский клуб

Российский футбольный клуб "Уфа" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Россиянам противостояли футболисты "Прогресса" из Люксембурга. Итоговый счет 2:1, пишет "Свободная пресса". Голами в составе уфимцев отметились Сильвестр Игбун и Иван Обляков. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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