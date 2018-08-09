"Уфа" стартовала в Лиге Европы с победы

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Российский футбольный клуб "Уфа" выиграл первый матч
третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Россиянам противостояли футболисты "Прогресса" из Люксембурга. Итоговый счет 2:1, пишет "Свободная пресса". Голами в составе уфимцев отметились Сильвестр Игбун и Иван Обляков.
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