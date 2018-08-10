Напоминает о России: футболистов Украины взбесило название отеля

Спортсмены только усложнили подготовку к игре своей необдуманностью

Футболисты сборной Украины готовятся к первому матчу Лиги наций против Чехии. Команду должны были заселить в отель, однако спортсмены во главе с тренерским штабом наотрез отказались проживать там.

Причина крылась в названии. Футболисты Незалежной никак не могут жить в отеле "Москва", объяснил наставник сборной Андрей Шевченко, передает Zbirna.com.

Спортсмены сами усложнили себе жизнь, так как теперь их поселят в двух разных гостиницах в городе Злин. Вероятно, это скажется на игре сборной, которая в последнее время не может похвастаться хорошими результатами.

Матч между Чехией и Украиной состоится 6 сентября.