Краснодарцы с трудом обыграли "Уфу"

Преимущество "быков" составил всего один мяч

Матч третьего тура российской премьер-лиги кубанская команда провела на выезде. Итог встречи 0:1. Автор единственного гола – бразилец Вандерсон, который поразил ворота хозяев поля на 86-й минуте игры. Благодаря этой победе "Краснодар" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Третий тур чемпионата страны также удачно завершился для "Оренбурга", который одолел столичный "Локомотив" и для "Спартака", который накануне переиграл "Анжи". Матч ЦСКА – "Енисеем" закончился ничьей, напоминает "Свободная пресса".