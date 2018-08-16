Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сбежавшая в Канаду Медведева вернется в Россию

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Спортсменка впервые после отъезда появится на глазах российской публики

Новый фигурный сезон для россиян начнется 9 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве, где пройдут контрольные прокаты.  

В Россию приедет сбежавшая в Канаду Евгения Медведева. Об этом говорится на сайте Федерации фигурного катания. В соревновании выступит также и Алина Загитова, которая опередила спортсменку на Олимпиаде и завоевала золото.

По теме

При этом Евгения с оптимизмом думает о предстоящем сезоне. По ее словам, она хочет максимально дополнить и преобразить свой образ. Фигуристка в восторге от тренировок с новым наставником Брайаном Орсером, однако действительно ли это скажется на выступлении Медведевой, еще неизвестно.

Кроме того, на спортсменку будут сильно давить пресса и болельщики, которые были недовольны переездом в другую страну и считали ее предателем. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы испугались обвала рубля

Между российской валютой и гривной есть определенная зависимость

"Спасибо за санкции": немцы вычислили пользу от мер США

Жертвы американской агрессии должны быть благодарны Трампу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей