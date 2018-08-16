Спортсменка впервые после отъезда появится на глазах российской публики

Новый фигурный сезон для россиян начнется 9 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве, где пройдут контрольные прокаты.

В Россию приедет сбежавшая в Канаду Евгения Медведева. Об этом говорится на сайте Федерации фигурного катания. В соревновании выступит также и Алина Загитова, которая опередила спортсменку на Олимпиаде и завоевала золото.

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При этом Евгения с оптимизмом думает о предстоящем сезоне. По ее словам, она хочет максимально дополнить и преобразить свой образ. Фигуристка в восторге от тренировок с новым наставником Брайаном Орсером, однако действительно ли это скажется на выступлении Медведевой, еще неизвестно.

Кроме того, на спортсменку будут сильно давить пресса и болельщики, которые были недовольны переездом в другую страну и считали ее предателем.