Это успех: Сборная России взлетела в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу впервые за 2 года не упала в мировом рейтинге ФИФА, а наоборот, значительно улучшила свои позиции.
Команда поднялась с 70-й строчки на 49-ю. Такой успех обеспечил успешный результат на прошедшем чемпионате мира. Сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти. При этом россияне выше всех поднялись в списке.
Первое место в рейтинге заняли французы, которые выиграли турнир в России. На второй строчке бельгийцы, а на третьей бразильцы.
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