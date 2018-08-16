Это успех: Сборная России взлетела в рейтинге ФИФА

Команда успешно выступила на ЧМ и укрепила позиции на международной арене спорта

Сборная России по футболу впервые за 2 года не упала в мировом рейтинге ФИФА, а наоборот, значительно улучшила свои позиции.

Команда поднялась с 70-й строчки на 49-ю. Такой успех обеспечил успешный результат на прошедшем чемпионате мира. Сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти. При этом россияне выше всех поднялись в списке.

Первое место в рейтинге заняли французы, которые выиграли турнир в России. На второй строчке бельгийцы, а на третьей бразильцы.