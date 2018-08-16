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Это успех: Сборная России взлетела в рейтинге ФИФА

Фото: GLOBAL LOOK press/Yang Lei
Команда успешно выступила на ЧМ и укрепила позиции на международной арене спорта

Сборная России по футболу впервые за 2 года не упала в мировом рейтинге ФИФА, а наоборот, значительно улучшила свои позиции.

Команда поднялась с 70-й строчки на 49-ю. Такой успех обеспечил успешный результат на прошедшем чемпионате мира. Сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти. При этом россияне выше всех поднялись в списке.

Первое место в рейтинге заняли французы, которые выиграли турнир в России. На второй строчке бельгийцы, а на третьей бразильцы. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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