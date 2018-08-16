Умерла легендарная российская гимнастка

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Знаменитая российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова скончалась в возрасте 49 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Федерации спортивной гимнастики России.
Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, рассказала пресс-атташе организации Елена Михайлова. По ее словам, накануне сестра отвезла ее в больницу. "Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии".
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