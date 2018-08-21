У российского хоккеиста нашли рак

Здоровье
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Страшное заболевание, требующее немедленного лечения, диагностировали медики у 28-лентнего защитника новосибирской команды "Сибирь" Самвела Мнацяна. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.
Руководство клуба окажет хоккеисту финансовую помощь и необходимую поддержку.
"В результате дополнительных углубленных медицинских обследований у нашего хоккеиста Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения", – говорится в сообщении.
Клуб объявил сбор средств на лечение молодого спортсмена.
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