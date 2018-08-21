Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У российского хоккеиста нашли рак

Самвел Мнацян. Фото: hcsibir.ru
Клуб "Сибирь" окажет спортсмену необходимую помощь

Страшное заболевание, требующее немедленного лечения, диагностировали медики у 28-лентнего защитника новосибирской команды "Сибирь" Самвела Мнацяна. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Руководство клуба окажет хоккеисту финансовую помощь и необходимую поддержку.

"В результате дополнительных углубленных медицинских обследований у нашего хоккеиста Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения", – говорится в сообщении.

Клуб объявил сбор средств на лечение молодого спортсмена.


Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россиян лишат привычного отдыха в Турции

Власти заявили об убытках в сфере туризма

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей