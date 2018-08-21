У российского хоккеиста нашли рак

Клуб "Сибирь" окажет спортсмену необходимую помощь

Страшное заболевание, требующее немедленного лечения, диагностировали медики у 28-лентнего защитника новосибирской команды "Сибирь" Самвела Мнацяна. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Руководство клуба окажет хоккеисту финансовую помощь и необходимую поддержку.

"В результате дополнительных углубленных медицинских обследований у нашего хоккеиста Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения", – говорится в сообщении.

Клуб объявил сбор средств на лечение молодого спортсмена.



