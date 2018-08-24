Умер советский победитель Олимпиады по футболу

Легендарному спартаковцу Алексею Парамонову было 93 года

Победитель олимпийского футбольного турнира 1956 г. Алексей Парамонов скончался в Москве на 94-м году жизни. Об этом сообщил близкий друг спортсмена Михаил Захаров.



"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", – приводит слова Захарова ТАСС.

В июне бывший футболист по личному приглашению президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил матч открытия чемпионата мира в Москве. Однако затем здоровье олимпийского чемпиона стало ухудшаться.

С конца июля он находился в пансионате. Тогда же он передал свои медали и награды в музей московского "Спартака".

Парамонов родился в городе Боровске Калужской области. В возрасте двух лет он с семьей переехал в Москву. В годы Великой Отечественной войны работал на заводе деревообрабатывающих станков, выпускавшем минометы, а также на заводе Министерства морского флота.

Парамонов в составе сборной СССР стал чемпионом Олимпийских игр 1956 г. в Мельбурне. На клубном уровне футболист большую часть карьеры выступал в московском "Спартаке". В составе команды он стал четырехкратным чемпионом СССР (в 1952, 1953, 1956, 1958 гг.) и двукратным обладателем Кубка страны (в 1950, 1958 годах). Помимо этого выступал за команды "Строитель" и ВВС. В чемпионатах страны Парамонов провел 318 матчей и забил 63 мяча. В составе сборной СССР сыграл 13 матчей (в 1954-1957 годы).

Руководство Российской премьер-лиги приняло решение начать все матчи 5-го тура чемпионата страны с минуты молчания в память об Алексее Парамонове.