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Раскрыта причина побега биатлонистки из России

Анастасия Кузьмина. Фото: GLOBAL LOOK press/Kalle Parkkinen
Беременность спортсменки поставила под угрозу ее карьеру в сборной

Сестра известного российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина на протяжении 10 лет выступает за сборную Словакии. Ее муж Даниэль впервые рассказал о причинах ее перехода в стан другой команды.

По его словам, Анастасия рассказал руководству сборной о беременности. Однако спортсменке ответили, что после возвращения ей придется заново проходить все этапы отбора и фактически начинать свою карьеру с нуля.

"Настю просто выгнали, и стало понятно: в сборной нас уже не ждут. Летом родился Елисей, и нам дали понять: если возвращаешься, то надо заново ехать по всем отборам, по всей России", – цитирует Даниэля Sports.ru.

После этого Кузьмина решила выступать под флагом сборной Словакии. За свою карьеру она выиграла 3 золотых и 3 серебряных олимпийских медали.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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