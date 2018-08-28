Раскрыта причина побега биатлонистки из России

Беременность спортсменки поставила под угрозу ее карьеру в сборной

Сестра известного российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина на протяжении 10 лет выступает за сборную Словакии. Ее муж Даниэль впервые рассказал о причинах ее перехода в стан другой команды.

По его словам, Анастасия рассказал руководству сборной о беременности. Однако спортсменке ответили, что после возвращения ей придется заново проходить все этапы отбора и фактически начинать свою карьеру с нуля.

"Настю просто выгнали, и стало понятно: в сборной нас уже не ждут. Летом родился Елисей, и нам дали понять: если возвращаешься, то надо заново ехать по всем отборам, по всей России", – цитирует Даниэля Sports.ru.

После этого Кузьмина решила выступать под флагом сборной Словакии. За свою карьеру она выиграла 3 золотых и 3 серебряных олимпийских медали.