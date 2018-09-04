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Шарапова оправдала свой позор

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Спортсменка объяснила проигрыш легкостью соперницы

Матч между российской теннисисткой Марией Шараповой и испанкой Карлой Суарес-Наварро в 1/8 финала турнира US Open закончился победой последней в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Россиянка нашла способ оправдать собственный проигрыш.

Она утверждает, что была вынуждена отдать победу, так как испанка заставила ее ошибаться.

"Суарес-Наварро вынуждала меня делать ошибки. Она хорошо двигалась", – цитирует Шарапову сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Звезда мирового тенниса добавила, что для ее соперницы это был "отличный матч".

"Она много сделала, она была последовательной", – подчеркнула Мария.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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