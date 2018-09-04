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Умер известный хоккеист

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Спортсмену было всего 48 лет

Скончался хоккеист Павел Лазарев – легендарный нападающий ХК "Трактор". Смерть наступила внезапно – у спортсмена оторвался тромб.

Еще накануне вечером он проводил тренировку с ветеранами, чувствовал себя хорошо. А утром 4 сентября пришло печальное известие, что Лазарева не стало.

Прощание состоится 6 сентября с 11:00 до 13:00 в ледовом дворце "Трактор", сообщает пресс-служба ХК.

Вера СВЕТЛОВА
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