Умер известный хоккеист

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Скончался хоккеист Павел Лазарев – легендарный нападающий ХК "Трактор". Смерть наступила внезапно – у спортсмена оторвался тромб.
Еще накануне вечером он проводил тренировку с ветеранами, чувствовал себя хорошо. А утром 4 сентября пришло печальное известие, что Лазарева не стало.
Прощание состоится 6 сентября с 11:00 до 13:00 в ледовом дворце "Трактор", сообщает пресс-служба ХК.
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