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Моуринью согласился сесть в тюрьму

Жозе Моуринью. Фото: GLOBAL LOOK press/Matt McNulty
Наставник скрывался от налогов

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью согласился на тюремный срок за неуплату налогов.

Португалец в 2011-2012 гг. возглавлял мадридский "Реал" и не платил в казну страны. В результате он обманул государство на сумму €3,3 млн евро, передает испанская газета El Mundo.

В прокуратуре отметили, что Моуринью скрывал свои доходы на Британских Виргинских островах.

При этом сам наставник признался в преступлении и согласился сесть в тюрьму. Тренеру грозит один год лишения свободы. Однако португалец не сядет, так как в испанском законодательстве разрешено назначать условное наказание по приговорам до двух лет лишения свободы за преступление, которое было совершено впервые.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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