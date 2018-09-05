Белорусские хоккеисты опозорились перед шведами

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Белорусская команда "Юность" украла полотенца, чайники и шампунь из раздевалки после игры с хоккейным клубом "Мальме".
Шведы выиграли у белорусов со счетом 4:1, но радость победы была омрачена неприятным инцидентом, сообщает издание Sport Bladet.
"Мы расследуем сейчас это дело, у меня нет никаких подробностей", – заявил Бо Леннартссон, спортивный директор клуба. Он добавил, что такое поведение спортсменов является неприемлемым.
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