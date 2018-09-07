Невозможно забыть: гибель хоккеистов "Локомотива" осталась болью в сердце
С момента страшной авиакатастрофы под Ярославлем прошло уже 7 лет. Седьмого сентября 2011 г. самолет Як-42 с хоккеистами клуба "Локомотив" на борту разбился сразу после взлета. Выжить чудом удалось только инженеру по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александру Сизову. В аварии погибли 44 человека.
Осенним днем в аэропорту "Туношна" хоккеисты садились на борт самолета и должны были отправиться в Минск на очередную игру. Ничто не предвещало беды, однако во время разбега лайнер выкатился за пределы ВПП, но сумел взлететь.
К сожалению, полет продлился недолго. Через несколько секунд воздушное судно столкнулось с радиомаяком и рухнуло на землю на берегу реки Туношонки.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в результате расследования назвал причину катастрофы нажатие кем-то из пилотов на тормозные педали во время взлета. По этой причине лайнер не смог набрать нужную для полета скорость.
Трагедия стала личным горем не только для близких спортсменов, но и для всех россиян. Толпы людей несли цветы к стадиону клуба в Ярославле. Многие не могли сдержать слез. Траурные мероприятия прошли в Белоруссии, Чехии, Латвии и Словакии, откуда были родом некоторые погибшие хоккеисты.
Боль от утраты спортсменов так и не прошла. Спустя год в 2012-м сборная России стала чемпионом мира по хоккею. Наставник команды Зинэтула Билялетдинов посвятил эту победу "Локомотиву". Его поддержал и игрок Александр Семин.
"Кому посвятите эту победу? – Бесспорно, "Локомотиву". Тут даже не может быть сомнений", – отметил он.
Ежегодно в этот день к месту трагедии, а также к ледовой арене клуба люди несут цветы и вспоминают ребят, которые могли стать будущем для нашего хоккея…
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