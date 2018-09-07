Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Невозможно забыть: гибель хоккеистов "Локомотива" осталась болью в сердце

Фото: GLOBAL LOOK press/Li Yong Фото: GLOBAL LOOK press/Li Yong Фото: GLOBAL LOOK press/Sun Ping
Фото: wikipedia.org/Sergey Ryabtsev Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Метелица Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Фото: vk.com/hclokomotiv_official
Россияне до сих пор не могут поверить в смерть команды молодых спортсменов

С момента страшной авиакатастрофы под Ярославлем прошло уже 7 лет. Седьмого сентября 2011 г. самолет Як-42 с хоккеистами клуба "Локомотив" на борту разбился сразу после взлета. Выжить чудом удалось только инженеру по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александру Сизову. В аварии погибли 44 человека.

Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Метелица

Осенним днем в аэропорту "Туношна" хоккеисты садились на борт самолета и должны были отправиться в Минск на очередную игру. Ничто не предвещало беды, однако во время разбега лайнер выкатился за пределы ВПП, но сумел взлететь.

Фото: wikipedia.org/Sergey Ryabtsev

К сожалению, полет продлился недолго. Через несколько секунд воздушное судно столкнулось с радиомаяком и рухнуло на землю на берегу реки Туношонки.

Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в результате расследования назвал причину катастрофы нажатие кем-то из пилотов на тормозные педали во время взлета. По этой причине лайнер не смог набрать нужную для полета скорость.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sun Ping

Трагедия стала личным горем не только для близких спортсменов, но и для всех россиян. Толпы людей несли цветы к стадиону клуба в Ярославле. Многие не могли сдержать слез. Траурные мероприятия прошли в Белоруссии, Чехии, Латвии и Словакии, откуда были родом некоторые погибшие хоккеисты.

Фото: GLOBAL LOOK press/Li Yong

Боль от утраты спортсменов так и не прошла. Спустя год в 2012-м сборная России стала чемпионом мира по хоккею. Наставник команды Зинэтула Билялетдинов посвятил эту победу "Локомотиву". Его поддержал и игрок Александр Семин.

"Кому посвятите эту победу? – Бесспорно, "Локомотиву". Тут даже не может быть сомнений", – отметил он.

Фото: GLOBAL LOOK press/Li Yong

Ежегодно в этот день к месту трагедии, а также к ледовой арене клуба люди несут цветы и вспоминают ребят, которые могли стать будущем для нашего хоккея…

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Меркель встала на сторону России в Сирии

Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей