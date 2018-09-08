Спортсмен проходит медобследование и скоро прилетит в Москву

Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Джон Терри в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом "Спартак". Об этом рассказал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его словам, Терри находится в Риме, где проходит медобследование для российского клуба. Москвичи предложили ему зарплату в 2 миллиона евро в год. Англичанин согласился на это предложение и после прохождения всех тестов прилетит в Москву.

Это приобретение станет отличным трансфером для "Спартака". Клуб из-за травм лишился уже двух основных защитников, а легенда "Челси" поможет команде своим опытом в борьбе за чемпионство в России и в еврокубках.