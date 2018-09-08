В отношении спортсмена начали расследование в WADA

Полузащитника "Валенсии" и сборной России по футболу Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга.

Испанские сотрудники антидопингового агентства начали расследование в отношении спортсмена, после слов его отца об инъекциях гормона роста, которые ему якобы делали в предыдущем клубе, передает The Telegraph.

При этом в РФС отметили, что речи об употреблении запрещенных препаратов не идет. Однако допинг-офицеры Испании совместно с WADA намерены выяснить все обстоятельства дела.

Применение инъекций роста грозит Черышеву дисквалификацией на 4 года.

Напомним, что на прошедшем ЧМ-2018 футболист забил 4 гола и является претендентом на приз имени Ференца Пушкаша, который вручают автору самого красивого забитого мяча.