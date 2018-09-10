Застрелен французский футболист

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Защитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вильям Гомис был убит в ночь на 10 сентября на двадцатом году жизни. В системе клуба он был с 15 лет.
Вместе с Гомисом погиб 14-летний подросток. По сообщению Le Progres, они были застрелены из автомата Калашникова, на месте происшествия полиция нашла 24 гильзы от патронов.
Клуб официально подтвердил гибель игрока.
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