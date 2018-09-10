Застрелен французский футболист

Спортсмену исполнилось бы 20 лет в декабре

Защитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вильям Гомис был убит в ночь на 10 сентября на двадцатом году жизни. В системе клуба он был с 15 лет.

Вместе с Гомисом погиб 14-летний подросток. По сообщению Le Progres, они были застрелены из автомата Калашникова, на месте происшествия полиция нашла 24 гильзы от патронов.

Клуб официально подтвердил гибель игрока.