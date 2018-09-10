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Эффект ЧМ-2018: Россия уничтожила чехов в товарищеском матче

Наши футболисты продолжают радовать своих фанатов и после триумфального Мундиаля

Российская сборная разгромила чешскую команду со счетом 5:1. Игра прошла в Ростове.

В составе россиян дважды отличился Ионов. По одному голу забили Заболотный, Ерохин и Полоз. Чехи ответили забитым мячом в исполнении Соучека.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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