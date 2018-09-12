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Российский биатлонист сбежал с Украины

Александр Жирный. Фото: wikipedia.org
Через 4 года спортсмен вернулся на родину

Генеральный секретарь Федерация биатлона Украины Роман Бондарук рассказал, что Александру Жирному разрешили выступать за сборную России. 

"Он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу", – приводит ТАСС слова Бондарука. 

В 2014 г. Жирный перешел в украинскую команду, в прошлом сезоне в Кубке мира спортсмен был лишь 69-м. В составе российской сборной в эстафете на чемпионате Европы-2012 биатлонист завоевал бронзовую медаль.

Валентина МАЙОРОВА
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