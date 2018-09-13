Ищите "Новичка": Лондон отыграется на российских спортсменах

Политические разборки с Россией заставили Британию позвать на помощь WADA

Британская сторона обратилась с открытым письмом к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором просит не восстанавливать Россию в правах. Сообщение об этом появилось на сайте Sports Integrity Initiative.



По уверениям антидопинговая комиссия Великобритании считает, что их российские коллеги из РУСАДА не выполнили требования, которые были им выдвинуты, поэтому "чистые" атлеты не хотят ее возвращения, видя в ней "катастрофу".

"Спортсмены настаивают на том, чтобы WADA придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт", – написали авторы послания.

Заявление британцев опроверг вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, заявивший, что оно является ничем иным, как попыткой оказать давление на исполком, чтобы тот принял политическое решение.

"Шансы восстановления высокие. Все требования, которые WADA выдвинуло в адрес нашего агентства, были выполнены как на законодательном уровне, так и на уровне учредителей агентства", – сказал он, передает "Чемпионат".

По его словам, у WADA нет каких-либо дополнительных претензий к россиянам. "Существует только одна проблема – политическая", – добавил он.

Новое решение по статусу российского антидопингового агентства примут 20 сентября на Сейшельских островах, где пройдет заседание исполкома WADA. РУСАДА признали не соответствующим кодексу в 2015 году, после чего некоторых спортстменов-россиян дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады 2014 года, с борную России не допустили к Играм-2018 в Пхенчхане.