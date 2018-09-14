Прославленный стайер раскрыл секрет своих побед

Трехкратный обладатель Кубка мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю открыл страшную тайну: на столике возле его кровати стоят фотографии российских лыжников.

Свою причуду Сундбю в интервью NRK объяснил тем, что это такая хитрость, чтобы мотивировать себя и зарядить энергией с утра.



Какие же россияне стали мотиваторами успешного норвежца? Это Сергей Устюгов, Денис Спицов и Александр Большунов, достигшие самых высоких результатов в последних сезонах и не раз обгонявшие Сундбю.

