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Медведева запугала Загитову на Олимпиаде

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Jon Olav Nesvold
Чемпионка Игр в Пхёнчхане рассказала всю правду об отношениях фигуристок

Новая принцесса льда боялась свою главную соперницу и подругу по команде на зимних соревнованиях в Южной Корее. Евгения Медведева до такой степени запугала Алину Загитову, что та не смогла даже вдоволь порадоваться своей олимпийской победе.

Сполна чемпионка ощутила ее вкус лишь дома. А на виду, как могла, сдерживала свои эмоции, чтобы не обидеть занявшую второе место Медведеву. Загитова призналась, что ей было стыдно прыгать от восторга. Все карты Алина раскрыла в видео, опубликованном на YouTubе Федерацией фигурного катания России.

"Так как мы с Женей Медведевой всегда вместе ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась, но мне было чуть-чуть... Я стеснялась показывать свою радость, потому что я тоже видела, как она работает. Но потом, когда уже было награждение, я ощутила, что у меня есть в руках золотая медаль Олимпиады, и уже порадовалась дома", – рассказала фигуристка в интервью. 

Был порыв, добавила Загитова, исполнить национальный гимн. "Но вовремя себя одернула. Зато наши хоккеисты в полной мере показали, откуда мы", – заявила спортсменка.

Впервые после Олимпиады в Пхёнчхане, где Загитова, став чемпионкой, обошла Медведеву, фигуристки встретились на контрольных прокатах сборной России. Их "противостояние" завершилось не в пользу первой. Алина не смогла собраться, сорвала несколько элементов и покидала лед в слезах под бурные овации зрителей, которые старались поддержать юную Кармен.

"У меня было не так много времени, чтобы накатать произвольную программу. Она немного длиннее, чем короткая. Я думаю, что со временем я справлюсь с этим", – оправдалась Загитова. 

Между тем не блестяще на прошедших 9 сентября стартах выступила и Медведева. Однако, как отметили специалисты, ее прокат был чище. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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