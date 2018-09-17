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Умер знаменитый советский спортсмен

Хоккеист ушел из жизни в возрасте 72 лет

Нападающий хоккейной команды "Спартак" Валентин Гуреев скончался 17 сентября.

Спортсмен играл в команде 9 сезонов, а в 1993-1995 гг. был ее главным тренером. "Хоккейный клуб "Спартак" выражает самые искренние соболезнования родным и близким Валентина Гуреева, всем хоккеистам, с которыми он играл и работал, а также многочисленным болельщикам красно-белых", – сообщается на сайте клуба. 

Валентин Николаевич выступал за ХК "Спартак" с 1969 по 1978 г., в 1976-м он вместе с клубом стал чемпионом СССР, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Валентина МАЙОРОВА
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