Ничья с "Уралом" подняла "Ростов" на второе место

Подопечные Валерия Карпина потеснили "Спартак"

Футбольный клуб "Ростов" на выезде со счетом 1:1 сыграл с командой "Урал" в финальном матче седьмого тура чемпионата РФ. Таким образом, команда из Ростова-на-Дону обошла московский "Спартак" и заняла второе место в турнирной таблице.

Счет открыла команда из Екатеринбурга – на 47-й минуте матча гол забил Вараздат Ароян. Однако через 2 минуты ростовчане сравняли счет – по воротам соперника пробил Алексей Ионов, сообщает "Свободная пресса".