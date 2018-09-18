Российская чемпионка отравилась газом

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Диане Каратеевой было всего 23 года. Она пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу.
Ее мертвую нашли друзья. Он вызвали и реанимационную бригаду.
Причиной гибели спортсменки стало отравление угарным газом, предположили медики. Это произошло в воскресенье, 16 сентября, в Абакане.
Сегодня в 10:30 в спортивном зале "Хазык" проходило прощание с Дианой. Об этом накануне сообщали местные СМИ.
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