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"Локомотив" крупно проиграл в первом матче ЛЧ

Железнодорожник пропустили 3 мяча

Московский "Локомотив" не смог ничего противопоставить турецкому "Галатасараю" в первом матче Лиги Чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Победу клубу из Турции принесли голы Гарри Родригеса, Эрена Дердийока и Сельчука Инана (с пенальти), передает RT.

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Несмотря на это поражение, железнодорожникам еще предстоит сыграть 5 игр, поэтому шансы на выход в плей-офф сохраняются.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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