Умерла известная гимнастка

Ей было 82 года

Скончалась советская гимнастка Лилия Назмутдинова. Об этом сообщили в Минспорта по Свердловской области. О причинах смерти ничего не известно.

Отмечается, что Назмутдинова была первым заслуженным мастером спорта в мировой истории художественной гимнастики. Она является бронзовым призером чемпионата мира в упражнениях с предметами и четырехкратной абсолютной чемпионкой СССР.

После ухода из спорта Лилия Назмутдинова работала тренером. Под ее руководством Альфия Назмутдинова стала чемпионкой мира.