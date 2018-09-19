Умерла известная гимнастка

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Скончалась советская гимнастка Лилия Назмутдинова. Об этом сообщили в Минспорта по Свердловской области. О причинах смерти ничего не известно.
Отмечается, что Назмутдинова была первым заслуженным мастером спорта в мировой истории художественной гимнастики. Она является бронзовым призером чемпионата мира в упражнениях с предметами и четырехкратной абсолютной чемпионкой СССР.
После ухода из спорта Лилия Назмутдинова работала тренером. Под ее руководством Альфия Назмутдинова стала чемпионкой мира.
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