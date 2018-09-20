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Московский ЦСКА сыграл вничью с чешской "Викторией" в рамках Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:2.
После первого тайма армейцы проигрывали 2 мяча, однако во втором им удалось переломить игру. Уже на 90 минуте в ворота команды из Чехии судья назначил пенальти. Влашич уверенно его реализовал и тем самым спас ЦСКА от поражения, передает "Свободная пресса".
В Лиге Чемпионов москвичи сыграют еще 5 игр.
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