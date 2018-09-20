Опять слезы: Роналду расплакался в матче Лиги чемпионов

Игрока удалили с поля и он не смог сдержать эмоции

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в первом матче Лиги чемпионов получил красную карточку. Это случилось впервые в его карьере.

Главный судья встречи увидел как Роналду стукнул игрока "Валенсии" Джейсона Мурильо. За это португальца выгнали с поля, передает телеканал "360".

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Криштиану не смог сдержать эмоций и, покидая стадион, расплакался.

Его сестра считает, что это удаление является позором для всего футбола.

"Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит", – написала она на своей странице в Instagram.

Комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в соцсети пошутил по поводу слез Роналду.

"Роналду, не плачь! Месси купит тебе калач. Обозреваем хорошо, ЦСКА – молодцы", – добавил он.

Криштиану запомнился зрителям когда в финале Евро-2016 он получил травму и расплакался на футбольном поле.