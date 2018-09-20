Сборная России поднялась в рейтинге FIFA

Последние успехи позволили команде улучшить свои позиции на международной арене

Сборная России продолжает уверенно подниматься в рейтинге FIFA. В обновленном списке команда заняла 46-е место.

Такому прорыву послужил успех наших футболистов в последних матчах. В рамках Лиги Наций сборная обыграла Турцию со счетом 2:1, а в товарищеской встрече разгромила чехов, забив 5 мячей и пропустив лишь один.

Первую строчку рейтинга поделили Бельгия и Франция. За ними следуют Бразилия, Хорватия, Уругвай и Великобритания, уточняет телеканал "360".