Умер четырехкратный олимпийский чемпион

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Кульчар четырежды выигрывал золото на Олимпийских играх: в 1964 г. в Токио, в 1968 г. в Мексике – в составе команды и в индивидуальном турнире – и в 1972 г. в Мюнхене. Кроме того, фехтовальщик завоевал 2 бронзовых олимпийских медали и 3 раза становился чемпионом мира.
После ухода из большого спорта Кульчар стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии и тренировал сборную страны, сообщает ТАСС.
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