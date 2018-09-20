Умер четырехкратный олимпийский чемпион

Венгерский шпажист Дьезе Кульчар скончался 19 сентября на 78-м году жизни.

Кульчар четырежды выигрывал золото на Олимпийских играх: в 1964 г. в Токио, в 1968 г. в Мексике – в составе команды и в индивидуальном турнире – и в 1972 г. в Мюнхене. Кроме того, фехтовальщик завоевал 2 бронзовых олимпийских медали и 3 раза становился чемпионом мира.

После ухода из большого спорта Кульчар стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии и тренировал сборную страны, сообщает ТАСС.